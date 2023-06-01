Министерство обороны Российской Федерации разворачивает на Юге России новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с весёлым названием "Пародист".
Ранее в МО России сообщалось, что ВС РФ получат аппараты по созданию помех "Пародист".
"Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками", — рассказал источник "Известиям".
Проще всего воздействовать комплексом на конкретные цели, а не на все разом, каждый "Пародист" работает в своём диапазоне и эффективно давит источники, ставя им помехи или выводя их из строя, посредством увеличения сигнала, подытожил эксперт.
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