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Минобороны разворачивает на Юге РФ новый комплекс РЭБ с весёлым названием "Пародист"

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Силовые структуры

Министерство обороны Российской Федерации разворачивает на Юге России новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с весёлым названием "Пародист".

Минобороны разворачивает на Юге РФ новый комплекс РЭБ с весёлым названием "Пародист"
Фото: Министерство обороны РФ

Ранее в МО России сообщалось, что ВС РФ получат аппараты по созданию помех "Пародист".

"Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками", — рассказал источник "Известиям".

Проще всего воздействовать комплексом на конкретные цели, а не на все разом, каждый "Пародист" работает в своём диапазоне и эффективно давит источники, ставя им помехи или выводя их из строя, посредством увеличения сигнала, подытожил эксперт.

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От русских РЭБ НАТО бьётся в истерике
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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