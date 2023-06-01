Дети из подвергающегося обстрелам ВСУ Шебекинского округа смогут поступить в вузы без экзаменов

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти освободили проживающих в Шебекинском городском округе школьников от экзаменов.

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Вместе с этим чиновник отметил, что рассказал российскому президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе.

"Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.

Ранее в Оперативном штабе Белгородской области заявили об обстрелах в округе.