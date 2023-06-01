Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти освободили проживающих в Шебекинском городском округе школьников от экзаменов.
Вместе с этим чиновник отметил, что рассказал российскому президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе.
"Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов", — написал губернатор в своём официальном Telegram-канале.
Ранее в Оперативном штабе Белгородской области заявили об обстрелах в округе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.