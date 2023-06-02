Шурыгин объяснил, почему ВСУ тянут с наступлением: вопрос престижа США и НАТО

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ), тема которого уже переходит в разряд анекдотов, на самом деле более чем серьёзная угроза. Для Киева и США — это "наступ" престижа, проиграть в котором они не имеют права, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: n4k.ru

Аналитик отметил в своём Telegram-канале, что ВСУ готовы к наступлению с начала мая, а общая численность украинских ударных резервов насчитывает до 80 тысяч солдат, около 300 танков, больше 400 орудий, миномётов и РСЗО.

Однако медлят ВСУ, так как по итогам наступления Киева будет дана оценка не только действий украинской армии и её командования, добавил Шурыгин. Ставки намного выше.

ВСУ на сегодняшний день — это эрзацвариант армии НАТО, организованный по натовским стандартам, вооружённый натовским оружием, воюющий по натовским боевым уставам, обученный натовскими инструкторами, объяснил эксперт.

"Фактически, успех или не успех "наступа", это не просто показатель боеготовности ВСУ и их способности побеждать, а оценка всей современной военной организации НАТО и США. Успех наступа это вопрос международного престижа Западной (англосаксонской) школы военного искусства, западной тактики, западного вооружения и потому провала быть не должно. Россия должна быть показательно разбита на поле боя", — написал аналитик.

Он добавил, что сейчас на Западе идёт лихорадочный поиск сценария, который обеспечит военный успех. И пока он не будет найден и отработан ВСУ вперёд не пойдут.

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