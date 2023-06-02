Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты телеканала "Доктор" рассказали, чем может быть полезна кола
Guardian: искусственный интеллект в армии США на испытаниях "убил" мешающего человека
Минобороны РФ: ВСУ сделали три попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении
Обозреватель INN Poland Багиньский заявил, что в Польшу вернулись "лихие девяностые"
Автор GT Моретти: миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра
WSWS: США передадут Украине истребители F-16 для ударов внутри России
Ремонты на НПЗ РФ сказались на производстве топлива
Военкоры "РВ" показали, как танки ВС России с боем берут под контроль Марьинку
В Сети обратили внимание на странную обувь Байдена и смех окружающих в момент его падения

Шурыгин объяснил, почему ВСУ тянут с наступлением: вопрос престижа США и НАТО

1:44
Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ), тема которого уже переходит в разряд анекдотов, на самом деле более чем серьёзная угроза. Для Киева и США — это "наступ" престижа, проиграть в котором они не имеют права, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин объяснил, почему ВСУ тянут с наступлением: вопрос престижа США и НАТО
Фото: n4k.ru

Аналитик отметил в своём Telegram-канале, что ВСУ готовы к наступлению с начала мая, а общая численность украинских ударных резервов насчитывает до 80 тысяч солдат, около 300 танков, больше 400 орудий, миномётов и РСЗО.

Однако медлят ВСУ, так как по итогам наступления Киева будет дана оценка не только действий украинской армии и её командования, добавил Шурыгин. Ставки намного выше.

ВСУ на сегодняшний день — это эрзацвариант армии НАТО, организованный по натовским стандартам, вооружённый натовским оружием, воюющий по натовским боевым уставам, обученный натовскими инструкторами, объяснил эксперт.

"Фактически, успех или не успех "наступа", это не просто показатель боеготовности ВСУ и их способности побеждать, а оценка всей современной военной организации НАТО и США. Успех наступа это вопрос международного престижа Западной (англосаксонской) школы военного искусства, западной тактики, западного вооружения и потому провала быть не должно. Россия должна быть показательно разбита на поле боя", — написал аналитик.

Он добавил, что сейчас на Западе идёт лихорадочный поиск сценария, который обеспечит военный успех. И пока он не будет найден и отработан ВСУ вперёд не пойдут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Расширение НАТО на Восток: позиции России и США
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Названы "вредные" продукты, которые на самом деле полезны: "При разумном потреблении"

Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.

"ПРАЙМ": врач Серебренникова перечислила "вредные" продукты, которые на самом деле полезны
ВКС России нанесли мощный удар баллистическими ракетами по Киеву
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
В Британии серьёзно отнеслись к угрозе Медведева по поводу "законных целей ВС РФ"
Говорите по-русски: Зеленский сделал неожиданное предложение журналистке на пресс-конференции
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Флот Украины пошел на дно: как охотились и утопили "Юрия Олефриенко"
ВСУ попали в засаду в Шебекино
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
В Китае рассказали о расплате США за попытку унижения России в ВОЗ
Последние материалы
Обозреватель INN Poland Багиньский заявил, что в Польшу вернулись "лихие девяностые"
Памяти отца Александра (Агейкина): интервью о том, как Бог вел человечество
Автор GT Моретти: миллиарды людей видят в США не оплот мира, а ищущего войны монстра
WSWS: США передадут Украине истребители F-16 для ударов внутри России
Ремонты на НПЗ РФ сказались на производстве топлива
Военкоры "РВ" показали, как танки ВС России с боем берут под контроль Марьинку
В Сети обратили внимание на странную обувь Байдена и смех окружающих в момент его падения
РИА Новости: в Запорожье ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке покинуть зону СВО
Пользователи Twitter* призвали Зеленского спрятаться после его заявления о России
Генерал Бурдинский заявил о формировании в России в 2023 году двух армий и двух военных округов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников