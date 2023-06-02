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Политика: "умные" авиабомбы ВС РФ могут решить исход конфликта на Украине

1:25
Силовые структуры

Главный недостаток современной авиации — это высокая стоимость истребителей и бомбардировщиков, поэтому Россия не подставляет свои самолёты под удар противовоздушной обороны противника. Однако ВС РФ решили эту проблему и начали использовать оружие, которое может сыграть судьбоносную роль в дальнейшем ходе конфликта на Украине, сообщили эксперты сербского издания "Политика".

Политика: "умные" авиабомбы ВС РФ могут решить исход конфликта на Украине
Фото: goodfon.ru

Старые фугасные авиационные бомбы (ФАБ) советских времён удалось модернизировать и превратить их в "умные" боеприпасы, которые способные маневрировать после запуска с самолёта при помощи системы GPS.

"Планирующие бомбы исключительно высокоточны и позволяют наносить удары, минимизируя число жертв", — отметили специалисты.

Самолёты Су-34 и Су-35 выступают в качестве носителей и наносят удар бомбами за пределами украинской ПВО. Противник не может сбить истребители, а "умные" снаряды достигают своих целей.

"Перехватить эти бомбы труднее даже труднее, чем гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — сделали вывод эксперты.

Кроме того, именно российские авиабомбы стали причиной того, что контрнаступление ВСУ так и не началось, так как любая значительная концентрация техники и войск противника мгновенно пресекается российскими силами.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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