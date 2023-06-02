Главный недостаток современной авиации — это высокая стоимость истребителей и бомбардировщиков, поэтому Россия не подставляет свои самолёты под удар противовоздушной обороны противника. Однако ВС РФ решили эту проблему и начали использовать оружие, которое может сыграть судьбоносную роль в дальнейшем ходе конфликта на Украине, сообщили эксперты сербского издания "Политика".
Старые фугасные авиационные бомбы (ФАБ) советских времён удалось модернизировать и превратить их в "умные" боеприпасы, которые способные маневрировать после запуска с самолёта при помощи системы GPS.
"Планирующие бомбы исключительно высокоточны и позволяют наносить удары, минимизируя число жертв", — отметили специалисты.
Самолёты Су-34 и Су-35 выступают в качестве носителей и наносят удар бомбами за пределами украинской ПВО. Противник не может сбить истребители, а "умные" снаряды достигают своих целей.
"Перехватить эти бомбы труднее даже труднее, чем гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — сделали вывод эксперты.
Кроме того, именно российские авиабомбы стали причиной того, что контрнаступление ВСУ так и не началось, так как любая значительная концентрация техники и войск противника мгновенно пресекается российскими силами.
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