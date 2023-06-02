МК: названо число погибших от нового удара России по центру спецопераций офицеров НАТО

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетные удары российских ВКС по Одесскому порту привели к уничтожению десятков единиц западных вооружений, включая две установки HIMARS. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли, в общей сложности, военного имущества на сумму более одного миллиарда долларов. Но самое интересное то, о чём сообщил автор Telegram-канала "Образ будущего", пишет "МК".

Фото: flickr. com

Эксперт заявил, что в результате прямого попадания по центру управления специальными морскими операциями, где находились 98 человек, погибли 22 британских военных разведчика, 8 сотрудников BND (спецслужба Германии), 4 представителя Пентагона и 2 офицера французских ВВС. Остальные иностранцы ранены.

Автор канала также сообщил, что убитых и раненых натовских военных оперативно отправили через аэропорт Кишинёва в Польшу, Германию и Швейцарию, что подтверждают данные сервиса Flightradar24, который зафиксировал активность польских самолётов.

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