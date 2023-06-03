В субботу, 3 июня, киевский режим выпустил 25 ракет из РСЗО по Горловке. Под огнём оказался Никитовский район города, проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК.
В ведомстве уточнили, что прилёты украинских снарядов были зафиксированы сегодня в половине второго дня в населённом пункте Леонидовка.
Местные власти сообщают, что в результате очередного обстрела со стороны укронацистов пострадала инфраструктура исправительной колонии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, заявили в представительстве республики в СЦКК.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.