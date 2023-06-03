Мощный обстрел Горловки: боевики ВСУ выпустили по городу 25 ракет

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В субботу, 3 июня, киевский режим выпустил 25 ракет из РСЗО по Горловке. Под огнём оказался Никитовский район города, проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК.

Фото: https://boevojlistok.ru/36167-sergej-markov-gorodu-geroju-gorlovke-243-goda.html

В ведомстве уточнили, что прилёты украинских снарядов были зафиксированы сегодня в половине второго дня в населённом пункте Леонидовка.

Местные власти сообщают, что в результате очередного обстрела со стороны укронацистов пострадала инфраструктура исправительной колонии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, заявили в представительстве республики в СЦКК.