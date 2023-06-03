Военный эксперт Рожин сообщил, когда армия РФ возьмёт Марьинку и Авдеевку

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Донецком направлении у российских военнослужащих есть определённые тактические подвижки в северном направлении от Авдеевки, а также в Марьинке.

Фото: live24.ru

Из сегодняшнего сообщения военного эксперта Бориса Рожина следует, что "дожать" Марьинку бойцы ВС РФ попробуют, вероятнее всего, в течение ближайшего месяца.

Что касается Авдеевки, то укронацисты пока активно препятствуют развитию серьёзного наступления к западу от населённого пункта Красногоровка, подчеркнул Рожин.

По словам военного эксперта, киевский режим сейчас затрудняет продвижение российских военнослужащих в сторону Орловки.

Говоря о прямом штурме Авдеевки, Рожин, констатировал, что это по-прежнему довольно сомнительный сценарий.