Бизнесмена взорвали в машине: в Запорожье возбудили уголовное дело по факту убийства

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Следственном комитете России Запорожской области открыто уголовное производство по факту убийства местного предпринимателя.

Фото: Правда.Ру

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал сегодня о том, что под автомобиль предпринимателя Сергея Дидоводюка была заложена самодельная взрывчатка. Бизнесмен погиб.

Два человека пострадали. Медики оценили состояние пациентов как стабильное, сообщил Рогов.