В Следственном комитете России Запорожской области открыто уголовное производство по факту убийства местного предпринимателя.
Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал сегодня о том, что под автомобиль предпринимателя Сергея Дидоводюка была заложена самодельная взрывчатка. Бизнесмен погиб.
Два человека пострадали. Медики оценили состояние пациентов как стабильное, сообщил Рогов.
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Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.