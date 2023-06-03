Группировка войск "Центр" разбомбила позиции ВСУ на Красно-Лиманском направлении

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы группировки войск "Центр" нанесли сегодня серию ракетно-бомбовых ударов по позициям киевского режима на Красно-Лиманском направлении.

Фото: zensovet.ru

В процессе ожесточённой контрбатарейной борьбы артиллеристы "Центра" обнаружили и успешно подавили опорные пункты укронацистов, уничтожив их миномётные расчёты, сообщили в Минобороны РФ.

С помощью ЗРК "Тор-М1" были поражены беспилотники боевиков под населёнными пунктами Кременная и Макеевка, сообщили в оборонном ведомстве.