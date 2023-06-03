Бойцы группировки войск "Центр" нанесли сегодня серию ракетно-бомбовых ударов по позициям киевского режима на Красно-Лиманском направлении.
В процессе ожесточённой контрбатарейной борьбы артиллеристы "Центра" обнаружили и успешно подавили опорные пункты укронацистов, уничтожив их миномётные расчёты, сообщили в Минобороны РФ.
С помощью ЗРК "Тор-М1" были поражены беспилотники боевиков под населёнными пунктами Кременная и Макеевка, сообщили в оборонном ведомстве.
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