Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чеченский лидер Рамзан Кадыров: российские военные открыли сезон охоты на украинских диверсантов
Ульянов: новый визит главы МАГАТЭ в Москву возможен
Столтенберг посетит Стамбул, чтобы встретиться с Эрдоганом и обсудить вступление Швеции в НАТО
Андролог Мсхалая раскрыл гражданам РФ особенности секса в пожилом возрасте
В Приамурье на железной дороге произошёл сход пяти вагонов с углём
Диетолог Пономарёва перечислила гражданам РФ лучшие завтраки для снижения уровня холестерина
Южная группировка войск РФ сорвала попытку ротации боевиков ВСУ под Авдеевкой
Армия РФ пошла в контратаку в ходе ожесточённых боёв под Артёмовском
Shot показал "секретные кадры" с выступления Галкина* в Турции, которое запрещено снимать

РВ: армией России ночью нанесён по Украине комбинированный удар нового типа

0:55
Силовые структуры

Российская армия нанесла минувшей ночью по военным объектам на Украине комбинированный удар нового типа. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: армией России ночью нанесён по Украине комбинированный удар нового типа
Фото: https://t.me/starukhofficial

Отмечается, что в этот раз комбинированный удар был не массированным, а точечным. Издание пишет, что цели в Киеве, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях были атакованы дронами и ракетами.

Вооружённые силы Украины официально заявляют, что принимали участие в атаке пять ударных беспилотников "Герань" и шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Также в Воздушных силах ВСУ заявили, что одной из целей стал военный аэродром вблизи Кропивницкого.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Прилет ракеты по штабу ГУР в Киеве
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Вши, сифилис, гепатит: в России начался всплеск "нехороших" болезней

В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.

В России начался всплеск болезней третьего мира: вши, сифилис, гепатит
Советник главы Крыма Крючков подтвердил информацию о сбитом в Джанкое беспилотнике
В крымском Джанкое сбили беспилотник ВСУ, повреждены дома
ВСУ объяснили, почему сдадут Часов Яр ВС России
О ранних симптомах рака щитовидной железы рассказала Национальная служба здравоохранения Англии
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Боевые летчики фиксировали НЛО, зонды или дроны над зоной СВО
ВС РФ готовятся к взятию Киева на советских принципах "ударных армий"
Продукты, которые могут остановить рост раковых клеток, назвал Онколог Карасёв
Продукты, которые могут остановить рост раковых клеток, назвал Онколог Карасёв
Последние материалы
Андролог Мсхалая раскрыл гражданам РФ особенности секса в пожилом возрасте
В Приамурье на железной дороге произошёл сход пяти вагонов с углём
Диетолог Пономарёва перечислила гражданам РФ лучшие завтраки для снижения уровня холестерина
Южная группировка войск РФ сорвала попытку ротации боевиков ВСУ под Авдеевкой
Армия РФ пошла в контратаку в ходе ожесточённых боёв под Артёмовском
Shot показал "секретные кадры" с выступления Галкина* в Турции, которое запрещено снимать
Бойцы ВС РФ атакуют позиции ВСУ на Луганском направлении
Бои на Запорожском направлении: ВС РФ поразили позиции ВСУ в десяти населённых пунктах
Noise & Health: закрытые окна на ночь защищают от повышенного холестерина
Донецкий фронт: армия РФ штурмует Марьинку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников