Российская армия нанесла минувшей ночью по военным объектам на Украине комбинированный удар нового типа. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в этот раз комбинированный удар был не массированным, а точечным. Издание пишет, что цели в Киеве, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях были атакованы дронами и ракетами.
Вооружённые силы Украины официально заявляют, что принимали участие в атаке пять ударных беспилотников "Герань" и шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
Также в Воздушных силах ВСУ заявили, что одной из целей стал военный аэродром вблизи Кропивницкого.
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