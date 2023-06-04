РВ: армией России ночью нанесён по Украине комбинированный удар нового типа

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия нанесла минувшей ночью по военным объектам на Украине комбинированный удар нового типа. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Отмечается, что в этот раз комбинированный удар был не массированным, а точечным. Издание пишет, что цели в Киеве, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях были атакованы дронами и ракетами.

Вооружённые силы Украины официально заявляют, что принимали участие в атаке пять ударных беспилотников "Герань" и шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, выпущенных со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Также в Воздушных силах ВСУ заявили, что одной из целей стал военный аэродром вблизи Кропивницкого.

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