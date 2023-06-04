Чеченский лидер Рамзан Кадыров: российские военные открыли сезон охоты на украинских диверсантов

Отдел управления МВД по Курчалоевскому району Чеченской Республики в настоящее время проводит мероприятия, направленные на выявление диверсионно-разведывательных группировок Украины. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сегодня проинформировал об этом в своём телеграм-канале.

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"На контролируемой подразделением Рустама Агуева (начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни — прим. ред.) территории активизировались украинские ДРГ, — сообщил Кадыров. — Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты".

Кадыров акцентировал внимание на регулярных вылазках украинских диверсантов. По его словам, правоохранительные органы республики лишают их боеприпасов, провизии и формы.