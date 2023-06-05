"Царьград": У русских появились ещё одни "глаза" на Украине

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У России появились ещё одни "глаза" на Украине. Теперь в панике не только киевская власть, но и Вашингтон.

Фото: https://t.me/starukhofficial

По словам Владимира Путина, ВС РФ ударили по ГУР украинского Минобороны в Киеве, и именно это было поводом для украинской попытки атаки на Москву с использованием БПЛА, сообщает обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько в эфире.

А советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков уверен, что за атакой Москву стоит Запад. Данными диверсиями США, которым в совсем не жалко Украину, подвигает Кремль на ковровые бомбардировки, эмоциональные удары ракетами по центрам мегаполисов Украины и так далее.

"Нас подталкивают к этому. В частности, даже к использованию тактического ядерного оружия. Это для Запада было бы идеально. Это не решило бы наши военные задачи, но для противника стало бы удобной медийной картинкой", — отметил он.

Но Верховный главнокомандующий Владимир Путин обладает уникальной выдержкой и не поддаётся эмоциям, поскольку эмоции — это путь к поражению. А теперь работать предстоит нашей контрразведке и ФСБ. Надо выяснить, откуда взлетали БПЛА, кто их запускал. Потом следует немедленно изъять из общественного пространства всех этих диверсантов, подытожил эксперт.