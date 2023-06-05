Польша готовится к большому конфликту, закупая вооружение, строя военные базы, стягивая войска к восточным границам. О происходящем рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.
Экс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак заявил о готовности Польши поддержать силой вооружённый переворот в Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идёт о войсковой операции. Такой сценарий не исключал и президент Александр Лукашенко. В Польше, Литве и на Украине идёт подготовка военнослужащих. Варшава способна в считанные часы выдвинуть крупную группировку к границам, что сейчас и происходит.
Москва предоставила Минску современное вооружение, включая системы С-400. Отправила туда воинский контингент, использует местные аэродромы.
"Прямого польского вторжения не будет. Топливом для цветной революции станут белорусские граждане. Не исключено, что заявления о вмешательстве связаны с предстоящими выборами в сейм — повышают градус патриотической риторики", — считает политолог Вадим Трухачёв.
Варшава опасается открытого военного конфликта с Россией, поскольку агрессор не может рассчитывать на пятую статью Устава НАТО. Однако Польша затеяла самую амбициозную в альянсе программу перевооружения, которую планируют завершить к 2035 году. Армия страны увеличивается, закупается вооружение.
"Если программу реализуют, Польша получит не только крупнейшую, но и лучше всех вооружённую армию в Европе", — заключил Коц.
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