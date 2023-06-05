Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новом успехе армии РФ.
Сообщается, что военнослужащие ВС РФ ликвидировали украинского полковника Александра Макаева. Он занимал высокопоставленную должность в войсках ВСУ.
Макаев был начальником отдела гражданско-военного сотрудничества Оперативного командования "Юг". Место уничтожения полковника не сообщается.
Ранее сообщалось, что войска ВС Польши готовятся к большому военному конфликту.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.