РВ: в зоне спецоперации на Украине уничтожен полковник ВСУ Макаев

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новом успехе армии РФ.

Фото: redstar.ru

Сообщается, что военнослужащие ВС РФ ликвидировали украинского полковника Александра Макаева. Он занимал высокопоставленную должность в войсках ВСУ.

Макаев был начальником отдела гражданско-военного сотрудничества Оперативного командования "Юг". Место уничтожения полковника не сообщается.

Ранее сообщалось, что войска ВС Польши готовятся к большому военному конфликту.