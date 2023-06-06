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РВ: боевики ВСУ бегут с островов у Херсона после подрыва Каховской ГЭС

Силовые структуры

После подрыва Каховской ГЭС позиции украинских боевиков на части временно занятых ими островов на Днепре затапливает вода. Прямо сейчас военные ВСУ бегут с островов под ударами российской артиллерии и дронов.

РВ: боевики ВСУ бегут с островов у Херсона после подрыва Каховской ГЭС
Фото: СмК

Военкоры "Русской Весны" сообщают в своём Telegram-канале во вторник утром, что подразделения ВСУ начали срочную эвакуацию, они садятся в лодки и пытаются спастись, но по ним наносятся непрерывные удары дронам и ударными беспилотниками, лодки сносит течение, они уничтожаются огнём и тонут.

С берега противник присылает новые лодки, пытаясь спасти своих, но они также под огнём. Российские войска остаются по-прежнему на своих позициях, заключили авторы издания.

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Десантники накрыли позиции ДРГ ВСУ под Херсоном
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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