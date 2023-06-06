После подрыва Каховской ГЭС позиции украинских боевиков на части временно занятых ими островов на Днепре затапливает вода. Прямо сейчас военные ВСУ бегут с островов под ударами российской артиллерии и дронов.
Военкоры "Русской Весны" сообщают в своём Telegram-канале во вторник утром, что подразделения ВСУ начали срочную эвакуацию, они садятся в лодки и пытаются спастись, но по ним наносятся непрерывные удары дронам и ударными беспилотниками, лодки сносит течение, они уничтожаются огнём и тонут.
С берега противник присылает новые лодки, пытаясь спасти своих, но они также под огнём. Российские войска остаются по-прежнему на своих позициях, заключили авторы издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.