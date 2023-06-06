Опубликованы кадры, как заградотряд на БТР расстреливает отступающих бойцов ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оператор беспилотника 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады снял на видео момент расстрела отступающих военных ВСУ в Харьковской области. Солдаты не выдержали натиска российской армии и приняли решение оставить свои позиции в районе Берестового. Однако им навстречу выехали боевики заградотряда на бронетранспортёре "Буцефал".

На опубликованных кадрах видно, как несколько военнослужащих несут раненого товарища и скрываются в лесополосе. В этот момент подъезжает заградотряд и открывает огонь из пушки.

Военные корреспонденты Telegram-канала "Фанклуб 27 бригады "Ратник" подчеркнули, что подобные расстрелы в рядах ВСУ происходят регулярно.