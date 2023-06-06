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Опубликованы кадры, как заградотряд на БТР расстреливает отступающих бойцов ВСУ

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Силовые структуры

Оператор беспилотника 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады снял на видео момент расстрела отступающих военных ВСУ в Харьковской области. Солдаты не выдержали натиска российской армии и приняли решение оставить свои позиции в районе Берестового. Однако им навстречу выехали боевики заградотряда на бронетранспортёре "Буцефал". 

На опубликованных кадрах видно, как несколько военнослужащих несут раненого товарища и скрываются в лесополосе. В этот момент подъезжает заградотряд и открывает огонь из пушки.  

Военные корреспонденты Telegram-канала "Фанклуб 27 бригады "Ратник" подчеркнули, что подобные расстрелы в рядах ВСУ происходят регулярно.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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