Боевики ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области после разрушения ГЭС

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow британского производства по территории Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Под огонь укронацистов попала Новоалексеевка. В посёлке повреждены здания ПТУ, сообщает информагентство ТАСС.

Фото: ngu.gov.ua

Украинские военные выпустили по населённому пункту четыре ракеты. Три из них были сбиты системами ПВО группировки "Днепр". Данные о жертвах и пострадавших уточняются, добавил собеседник.