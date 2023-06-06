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Боевики ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области после разрушения ГЭС

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Силовые структуры

Боевики ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow британского производства по территории Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Под огонь укронацистов попала Новоалексеевка. В посёлке повреждены здания ПТУ, сообщает информагентство ТАСС.

Боевики ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области после разрушения ГЭС
Фото: ngu.gov.ua

Украинские военные выпустили по населённому пункту четыре ракеты. Три из них были сбиты системами ПВО группировки "Днепр". Данные о жертвах и пострадавших уточняются, добавил собеседник.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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