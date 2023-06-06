Боевики ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow британского производства по территории Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Под огонь укронацистов попала Новоалексеевка. В посёлке повреждены здания ПТУ, сообщает информагентство ТАСС.
Украинские военные выпустили по населённому пункту четыре ракеты. Три из них были сбиты системами ПВО группировки "Днепр". Данные о жертвах и пострадавших уточняются, добавил собеседник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.