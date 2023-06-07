MWM: глава МИД РФ Лавров опасается ядерного удара из-за поставок F-16 на Украину

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опасается возможности ядерного удара F-16, так как в ближайшее время ожидаются поставки этих истребителей на Украину, пишет издание MWM.

Фото: Splash/ All Over

Глава российского МИДа предупредил, что его страна должна иметь в виду, что истребители F-16, которые Запад собирается поставить Украине, были разработаны с возможностью нанесения ядерного удара, говорится в статье.

F-16 и его преемник F-35 предназначены для нанесения ядерных ударов, обычно с использованием тактических боеголовок B61, при этом подразделения F-16, развернутые европейскими союзниками Америки Бельгией и Нидерландами также тренируются применять ядерное оружие как часть соглашений о совместном использовании ядерных вооружений с США, отметил автор материала.

Россия в прошлом неоднократно предупреждала, что Украина может попытаться снова заполучить ядерное оружие или грязную бомбу, заключил эксперт.

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