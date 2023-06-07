Министр иностранных дел России Сергей Лавров опасается возможности ядерного удара F-16, так как в ближайшее время ожидаются поставки этих истребителей на Украину, пишет издание MWM.
Глава российского МИДа предупредил, что его страна должна иметь в виду, что истребители F-16, которые Запад собирается поставить Украине, были разработаны с возможностью нанесения ядерного удара, говорится в статье.
F-16 и его преемник F-35 предназначены для нанесения ядерных ударов, обычно с использованием тактических боеголовок B61, при этом подразделения F-16, развернутые европейскими союзниками Америки Бельгией и Нидерландами также тренируются применять ядерное оружие как часть соглашений о совместном использовании ядерных вооружений с США, отметил автор материала.
Россия в прошлом неоднократно предупреждала, что Украина может попытаться снова заполучить ядерное оружие или грязную бомбу, заключил эксперт.
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