Российский разведчик прокомментировал повреждение аммиакопровода под Купянском боевиками ВСУ: есть случаи отравления

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим нанёс повреждения аммиакопроводу под Купянском в Харьковской области. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на российского военного, выполняющего задачи на этом направлении. По его словам, зафиксированы случаи отравлений среди укронацистов.

Фото: ngu.gov.ua

"Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод, — сообщил собеседник. — На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились — дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах".

Уточним, что в указанном районе располагается аммиакопровод "Тольятти — Одесса".