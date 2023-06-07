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Российский разведчик прокомментировал повреждение аммиакопровода под Купянском боевиками ВСУ: есть случаи отравления

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Силовые структуры

Киевский режим нанёс повреждения аммиакопроводу под Купянском в Харьковской области. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на российского военного, выполняющего задачи на этом направлении. По его словам, зафиксированы случаи отравлений среди укронацистов.

Российский разведчик прокомментировал повреждение аммиакопровода под Купянском боевиками ВСУ: есть случаи отравления
Фото: ngu.gov.ua

"Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод, — сообщил собеседник. — На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились — дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах".

Уточним, что в указанном районе располагается аммиакопровод "Тольятти — Одесса".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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