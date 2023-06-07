Киевский режим нанёс повреждения аммиакопроводу под Купянском в Харьковской области. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на российского военного, выполняющего задачи на этом направлении. По его словам, зафиксированы случаи отравлений среди укронацистов.
"Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод, — сообщил собеседник. — На место были вызваны их командиры высокого ранга. После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились — дали им команду находиться на позициях в масках и противогазах".
Уточним, что в указанном районе располагается аммиакопровод "Тольятти — Одесса".
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