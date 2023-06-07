В частном доме Мариуполя было найдено тело изнасилованной женщины с вырезанным нацистским символом на животе.
Об этом сообщил судебный медицинский эксперт бюро судмедэкспертизы ДНР Богдан Аверин.
Нашли её после показаний боевика националистического батальона Украины.
"Выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота", — цитирует РИА Новости судмедэксперта.
По его словам, увечья напоминают свастику. Следствие устанавливает личность убитой.
До этого неонацисты сознались в убийстве мариупольской семьи и в издевательстве над телом убитой женщины весной 2022 года.
Помимо этого, военный из нацбата рассказал, как его полк открыл огонь по гражданскому авто в Мариуполе. В нём находилась семья: убиты мужчина, женщина и 9-летняя девочка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.