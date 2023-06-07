РИА Новости: в Мариуполе найден труп женщины с вырезанной на животе свастикой

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В частном доме Мариуполя было найдено тело изнасилованной женщины с вырезанным нацистским символом на животе.

Фото: t.me/donbassr

Об этом сообщил судебный медицинский эксперт бюро судмедэкспертизы ДНР Богдан Аверин.

Нашли её после показаний боевика националистического батальона Украины.

"Выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота", — цитирует РИА Новости судмедэксперта.

По его словам, увечья напоминают свастику. Следствие устанавливает личность убитой.

До этого неонацисты сознались в убийстве мариупольской семьи и в издевательстве над телом убитой женщины весной 2022 года.

Помимо этого, военный из нацбата рассказал, как его полк открыл огонь по гражданскому авто в Мариуполе. В нём находилась семья: убиты мужчина, женщина и 9-летняя девочка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.