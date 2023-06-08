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Врио главы ДНР Пушилин призвал отодвинуть украинские войска минимум на 500 км от границ новых регионов РФ

1:04
Силовые структуры

Боевиков ВСУ необходимо отодвинуть не менее чем на 500 километров от административных границ новых российских регионов, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина. Новый рубеж обороны, по его словам, мог бы пройти по Днепру, пишет РИА "Новости"

Врио главы ДНР Пушилин призвал отодвинуть украинские войска минимум на 500 км от границ новых регионов РФ
Фото: life.ru

Выход на границы новых субъектов РФ Пушилин назвал недостаточным, поскольку диверсии и обстрелы со стороны киевского режима при таком сценарии не прекратятся.

"Не потому, что мы этого хотим, а потому что мы понимаем, с кем имеем дело. Мы имеем дело, увы, с украинским режимом, который абсолютно марионеточный, — подчеркнул врио главы ДНР. — Запад, который управляет полностью всеми процессами, конечно, не ставит себе целью свободную, процветающую Украину".

Единственным выходом в текущей ситуации Пушилин считает отодвигание войск ВСУ ещё дальше, чтобы населённые пункты республики не подвергались массированным обстрелам.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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