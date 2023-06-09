Немецкий журналист Ронцхаймер заявил о совершенном измождении президента Зеленского

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На следующий день после взрыва Каховской ГЭС президент Украины уже давал интервью западным СМИ.

Фото: Телеграм

С ним побеседовал заместитель главного редактор Bild* (Германия) Пауль Ронцхаймер.

Немецкий журналист удивился крайнему измождению украинского лидера, сказав, что "он никогда раньше не видел Зеленского таким". Ронцхаймер рассказывает, что глава Незалежной признался, будто бы спит два часа в сутки и часто встаёт ночью из-за экстренных новостей.

"Он круглосуточно дежурит с начала войны, и у него почти не остаётся времени на жену и двоих детей", — отметил журналист.

По его словам, Зеленский постоянно менялся во время разговора и казался ему то "совсем изможденным", то "опять просыпающимся", и даже "смешным".

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