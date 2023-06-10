В Запорожье ночью ВСУ большими силами вновь пошли в атаку, сожжено три колонны противника

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На запорожском участке линии боевого соприкосновения украинские войска большими силами пытались атаковать позиции ВС РФ, сообщил журналист Александр Неукропный.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

"На Ореховском участке Запорожского фронта враг двинул технику по направлению к Работино. Наша артиллерия и войска встретили врага во всеоружии", — заверил он в своём Telegram-канале.

Ракетная и ствольная артиллерия ВС России нанесла внушительный урон живой силе и бронетехнике неприятеля.

"Пацаны с Запорожья просят передать, что сожжено три колонны ВСУ", — добавил Неукропный.

Ранее стало известно, что украинские солдаты отказываются идти в наступление из-за больших потерь.