На запорожском участке линии боевого соприкосновения украинские войска большими силами пытались атаковать позиции ВС РФ, сообщил журналист Александр Неукропный.
"На Ореховском участке Запорожского фронта враг двинул технику по направлению к Работино. Наша артиллерия и войска встретили врага во всеоружии", — заверил он в своём Telegram-канале.
Ракетная и ствольная артиллерия ВС России нанесла внушительный урон живой силе и бронетехнике неприятеля.
"Пацаны с Запорожья просят передать, что сожжено три колонны ВСУ", — добавил Неукропный.
Ранее стало известно, что украинские солдаты отказываются идти в наступление из-за больших потерь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.