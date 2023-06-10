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Экс-советник Пентагона Макгрегор: оружие переданное ВСУ не помогло им добиться успеха

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Силовые структуры

Натовская техника не помогла Украине добиться каких-то успехов в контрнаступлении.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: оружие переданное ВСУ не помогло им добиться успеха
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Украинцы серьёзно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня отметил полковник.

Ранее СМИ США показывали репортаж о боях на Запорожском направлении с кадрами уничтоженной западной техники, в том числе "Леопардов".

Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер уже признал потери бронетехники из Германии на Украине.

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"Спасибо за доблесть, братья!": подвиг русских добровольцев
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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