Экс-советник Пентагона Макгрегор: оружие переданное ВСУ не помогло им добиться успеха

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Натовская техника не помогла Украине добиться каких-то успехов в контрнаступлении.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Об этом сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Украинцы серьёзно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня отметил полковник.

Ранее СМИ США показывали репортаж о боях на Запорожском направлении с кадрами уничтоженной западной техники, в том числе "Леопардов".

Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер уже признал потери бронетехники из Германии на Украине.

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