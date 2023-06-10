Натовская техника не помогла Украине добиться каких-то успехов в контрнаступлении.
Об этом сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Украинцы серьёзно проигрывают, и сейчас за кулисами уже много нервных людей, которые знают, что НАТО — это мало на что годная военная сила", — в интервью Serbian Radio Chicago 10 июня отметил полковник.
Ранее СМИ США показывали репортаж о боях на Запорожском направлении с кадрами уничтоженной западной техники, в том числе "Леопардов".
Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер уже признал потери бронетехники из Германии на Украине.
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