На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в небе МиГи-31 с "Кинжалами"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Сирены ревут в Киеве! Воздушная тревога объявлена в Волынской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской областях", — пишет ведущий Первого канала.

По его словам, панику в Незалежной вызвали поднятые в небо российские самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал".

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми за последние трое суток.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что такое Кинжал и на что он способен?