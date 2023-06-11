На всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Сирены ревут в Киеве! Воздушная тревога объявлена в Волынской, Винницкой, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской областях", — пишет ведущий Первого канала.
По его словам, панику в Незалежной вызвали поднятые в небо российские самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал".
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли под Артёмовском 2,5 тысячи человек убитыми за последние трое суток.
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