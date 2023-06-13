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В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета комплекса С-300 ВСУ уничтожила многоэтажку

0:40
Силовые структуры

В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета противовоздушного комплекса С-300 украинской армии ударила в жилой дом.

В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета комплекса С-300 ВСУ уничтожила многоэтажку
Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/49429

Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, среди мирных граждан есть погибшие и раненые.

Ранее бывший градоначальник Кривого Рога Юрий Вилкул сообщил, что в ночь на 13 июня в результате взрывов были повреждены городские промышленные предприятия.

В ряде украинских областей, в том числе в Кировоградской, прогремели взрывы. Сирена воздушной тревоги сегодня ночью звучала на всей территории Незалежной.

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Свежая СВОДКА Обзор на утро 13 июня
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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