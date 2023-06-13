В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета противовоздушного комплекса С-300 украинской армии ударила в жилой дом.
Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По информации, среди мирных граждан есть погибшие и раненые.
Ранее бывший градоначальник Кривого Рога Юрий Вилкул сообщил, что в ночь на 13 июня в результате взрывов были повреждены городские промышленные предприятия.
В ряде украинских областей, в том числе в Кировоградской, прогремели взрывы. Сирена воздушной тревоги сегодня ночью звучала на всей территории Незалежной.
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