В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета комплекса С-300 ВСУ уничтожила многоэтажку

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кривом Роге очередная "гнилая" ракета противовоздушного комплекса С-300 украинской армии ударила в жилой дом.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/49429

Об этом пишут военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По информации, среди мирных граждан есть погибшие и раненые.

Ранее бывший градоначальник Кривого Рога Юрий Вилкул сообщил, что в ночь на 13 июня в результате взрывов были повреждены городские промышленные предприятия.

В ряде украинских областей, в том числе в Кировоградской, прогремели взрывы. Сирена воздушной тревоги сегодня ночью звучала на всей территории Незалежной.

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