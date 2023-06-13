Коротченко призвал доставить в Москву захваченные танки Leopard и БМП Bradley

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик Игорь Коротченко, комментируя информацию о захвате российскими войсками немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, призвал разместить эту технику в столице РФ.

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По его мнению, танки Leopard и БМП Bradley должны быть представлены на широкое обозрение. Он считает, что немецкие боевые машины нужно разместить неподалёку от здания посольства ФРГ, а произведённые в США БМП — на Манежной площади.

"Важно, чтобы эта захваченная подбитая техника была доставлена в Москву", — приводит МК комментарий Коротченко.

Кроме того, эксперт порекомендовал организовывать общественно-политические мероприятия для осуждения вмешательства западных стран в украинский кризис.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ обнародовала видеозапись, на которой продемонстрировано, как российские военные на Запорожском направлении осматривают взятую под контроль технику, которая раньше принадлежала боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ).