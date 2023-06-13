Минобороны: ВКС РФ ночью нанесли удары по резервам ВСУ и складу с иностранной техникой

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация в тёмное время суток поразила места сосредоточения резервов украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий

По данным ведомства, Воздушно-космические силы России также ударили по складу, где хранились иностранные боеприпасы и военная техника.

"Сегодня ночью ВКС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", — подтвердили в Минобороны.

В ведомстве также проинформировали о поражении всех назначенных объектов и достижении целей ударов.

Ранее стало известно, что авиация РФ реализовала массированную атаку на Времевском выступе (Запорожское направление) по наступающим боевикам ВСУ.