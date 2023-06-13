Российская авиация в тёмное время суток поразила места сосредоточения резервов украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, Воздушно-космические силы России также ударили по складу, где хранились иностранные боеприпасы и военная техника.
"Сегодня ночью ВКС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования", — подтвердили в Минобороны.
В ведомстве также проинформировали о поражении всех назначенных объектов и достижении целей ударов.
Ранее стало известно, что авиация РФ реализовала массированную атаку на Времевском выступе (Запорожское направление) по наступающим боевикам ВСУ.
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