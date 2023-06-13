Путин: Россия в состоянии использовать боеприпасы с ураном в случае необходимости

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране много снарядов с обеднённым ураном. Пока Вооружённые силы РФ не используют такие боеприпасы, отметил руководитель страны.

Фото: РБК

"Если они (ВСУ. — Прим. ред.) будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", — подчеркнул президент на встрече с военкорами.

Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сказали, что Вашингтон намерен поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном.