Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране много снарядов с обеднённым ураном. Пока Вооружённые силы РФ не используют такие боеприпасы, отметил руководитель страны.
"Если они (ВСУ. — Прим. ред.) будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", — подчеркнул президент на встрече с военкорами.
Ранее в The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сказали, что Вашингтон намерен поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.