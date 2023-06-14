Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что западные лидеры переживают по поводу возможного использования Москвой ядерного оружия во время спецоперации на Украине.
По словам президента Белоруссии, политика Запада в отношении Киева ведёт к третьей мировой войне. Однако чиновников пугает такой сценарий, подчеркнул глава страны.
"Они больше всего боятся ядерной катастрофы, применения этого оружия на Украине, что, не дай бог, Россия это сделает", — отметил руководитель республики в эфире телеканала "Россия-1".
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