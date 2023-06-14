Лукашенко: Запад боится, что Россия ударит по Украине ядерным оружием

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что западные лидеры переживают по поводу возможного использования Москвой ядерного оружия во время спецоперации на Украине.

Фото: РИА Новости

По словам президента Белоруссии, политика Запада в отношении Киева ведёт к третьей мировой войне. Однако чиновников пугает такой сценарий, подчеркнул глава страны.

"Они больше всего боятся ядерной катастрофы, применения этого оружия на Украине, что, не дай бог, Россия это сделает", — отметил руководитель республики в эфире телеканала "Россия-1".