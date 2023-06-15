Советник Зеленского Подоляк: ВСУ не перешли в наступление, а выискивают слабые места в защите

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим не перешёл в наступление. В настоящее время он выискивает слабые места армии РФ в защите, следует из заявления советника Зеленского Подоляка.

Фото: Министерство обороны Украины

Это даёт возможность продвигаться вперёд, "создавая панические настроения в рядах ВС РФ", заявил Подоляк. Одной из основных целей разведки боем он назвал уничтожение максимального количества военной техники и личного состава врага, пишет военкор Александр Коц.