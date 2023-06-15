Киевский режим не перешёл в наступление. В настоящее время он выискивает слабые места армии РФ в защите, следует из заявления советника Зеленского Подоляка.
Это даёт возможность продвигаться вперёд, "создавая панические настроения в рядах ВС РФ", заявил Подоляк. Одной из основных целей разведки боем он назвал уничтожение максимального количества военной техники и личного состава врага, пишет военкор Александр Коц.
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