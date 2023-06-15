В Сети появилось фото с арабскими бойцами в лесах под Кременной в ЛНР. Его опубликовала Ивановская 98-я гвардейская дивизия Воздушно-десантных войск России.
Военкоры "Русской Весны" разместили фото в своём Telegram-канале с подписью:
"Сирийские бойцы воюют в рядах ВДВ на фронте у Кременной?"
Отметим, пока официального подтверждения участия в спецоперации на стороне России добровольцев из Сирии не было.
Ранее бывший разведчик спецназа Анатолий Матвийчук объяснил, как Киев использует остатки своей армии в решающий момент.
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