РВ: добровольцы из Сирии воюют в рядах российских десантников в зоне СВО

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось фото с арабскими бойцами в лесах под Кременной в ЛНР. Его опубликовала Ивановская 98-я гвардейская дивизия Воздушно-десантных войск России.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47368

Военкоры "Русской Весны" разместили фото в своём Telegram-канале с подписью:

"Сирийские бойцы воюют в рядах ВДВ на фронте у Кременной?"

Отметим, пока официального подтверждения участия в спецоперации на стороне России добровольцев из Сирии не было.

Ранее бывший разведчик спецназа Анатолий Матвийчук объяснил, как Киев использует остатки своей армии в решающий момент.

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