Наступательная операция украинских войск разбилась о стальную стену, ведь Киев несёт серьёзные потери, сообщил полковник ВС США, ветеран вьетнамской войны Дик Блэк.
Он напомнил, что в Сети активно распространяются видеозаписи с "обугленными" танками Leopard и боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley.
"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену", — подчеркнул Блэк в Twitter*.
По его словам, только за прошедшую неделю украинская армия лишилась около семи тысяч военнослужащих в ходе боестолкновений. Кроме того, войскам РФ удалось уничтожить 160 танков и 360 БМП, принадлежавших ВСУ, уточнил ветеран. Полковник обратил внимание на отсутствие существенных результатов в ходе контрнаступления Украины.
Ранее обозреватели The Washington Post заявили, что Киев больше не мог откладывать наступательные действия из-за необходимости показать Западу крупные успехи до зимы.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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