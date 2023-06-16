Полковник США Блэк заявил, что контрнаступление ВСУ наткнулось на стальную стену

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наступательная операция украинских войск разбилась о стальную стену, ведь Киев несёт серьёзные потери, сообщил полковник ВС США, ветеран вьетнамской войны Дик Блэк.

Фото: Telegram

Он напомнил, что в Сети активно распространяются видеозаписи с "обугленными" танками Leopard и боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley.

"Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену", — подчеркнул Блэк в Twitter*.

По его словам, только за прошедшую неделю украинская армия лишилась около семи тысяч военнослужащих в ходе боестолкновений. Кроме того, войскам РФ удалось уничтожить 160 танков и 360 БМП, принадлежавших ВСУ, уточнил ветеран. Полковник обратил внимание на отсутствие существенных результатов в ходе контрнаступления Украины.

Ранее обозреватели The Washington Post заявили, что Киев больше не мог откладывать наступательные действия из-за необходимости показать Западу крупные успехи до зимы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.