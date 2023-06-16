"Западный курьер": всеобщая мобилизация объявлена в Ивано-Франковской области Украины

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов объявили на территории Ивано-Франковской области Украины, пишет "Западный курьер".

Фото: Министерство обороны Украины

По информации издания, приказ "О проведении всеобщей мобилизации", подписанным начальником Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Романом Плитусом, вступил в законную силу. В документе сказано, что военнообязанные должны прийти в ТЦК в течение 10 дней.

Главы различных предприятий и организаций, а также граждане, которые относятся к поставщикам транспорта для украинской армии, обязаны доставить технику в места, обозначенные в сводных нарядах, сообщается в статье.

Кроме того, в приказе о мобилизации подчёркивается: за уклонение от службы украинцев ждёт административная или уголовная ответственность.

Ранее военком Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап выступил за призыв на службу в рамках мобилизационной кампании женщин-переводчиц, чтобы они работали с иностранными кураторами и наёмниками.