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Подполье Николаева: Киев перебрасывает технику в Запорожье новым маршрутом

0:50
Силовые структуры

Украинские боевики изменили маршрут ротации техники в Запорожскую область из-за уничтоженной колонны ВСУ, заявили подпольщики Николаева.

Подполье Николаева: Киев перебрасывает технику в Запорожье новым маршрутом
Фото: www.gazeta.ru

По их словам, российские военные уничтожили более 80 единиц тяжёлой техники врага и живую силу в ночь на 9 июня.

"В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева", — заявил источник РИА Новости.

Как подчеркнули подпольщики, колонну уже ждали. ВСУ знают об информированности российских бойцов и вынуждены изменить маршрут.

"В Одесской области мы видим накрытую бронированную технику, которая идёт в сторону Запорожья", — сообщили источники агентства.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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