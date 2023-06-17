Украинские боевики изменили маршрут ротации техники в Запорожскую область из-за уничтоженной колонны ВСУ, заявили подпольщики Николаева.
По их словам, российские военные уничтожили более 80 единиц тяжёлой техники врага и живую силу в ночь на 9 июня.
"В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева", — заявил источник РИА Новости.
Как подчеркнули подпольщики, колонну уже ждали. ВСУ знают об информированности российских бойцов и вынуждены изменить маршрут.
"В Одесской области мы видим накрытую бронированную технику, которая идёт в сторону Запорожья", — сообщили источники агентства.
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