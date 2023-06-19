Арестович* рассказал о малоизвестном факте биографии Залужного: Слишком нестандартно

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* объяснил, что помогает главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному оставаться неуязвимым.

Фото: Телеграм-канал Арестовича

Арестович* опубликовал снимок генерала ВСУ Залужного. На фото украинский военачальник склонился и что-то рассматривает, возможно карты боевых действий.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского раскрыл малоизвестный факт биографии главкома ВСУ.

"Невозможно победить генерала, который местом рождения в ФБ указывает "Иерусалим", и носит маленького Грогу на груди. Слишком нестандартно, не угонишься", — написал украинский военный аналитик под фотографией в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин заявил, что знает, где находится Залужный.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.