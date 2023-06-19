Алексей Арестович* объяснил, что помогает главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному оставаться неуязвимым.
Арестович* опубликовал снимок генерала ВСУ Залужного. На фото украинский военачальник склонился и что-то рассматривает, возможно карты боевых действий.
Бывший помощник офиса Владимира Зеленского раскрыл малоизвестный факт биографии главкома ВСУ.
"Невозможно победить генерала, который местом рождения в ФБ указывает "Иерусалим", и носит маленького Грогу на груди. Слишком нестандартно, не угонишься", — написал украинский военный аналитик под фотографией в своём Telegram-канале.
Ранее Владимир Путин заявил, что знает, где находится Залужный.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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