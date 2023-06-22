Рогов: один из ударов ВСУ пришёлся по неиспользуемому мосту через залив Сиваш

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал утреннюю атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которой пострадали мосты.

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо / t.me/SALDO_VGA

По его словам, первый удар был нанесён по Чонгарскому мосту.

"Второй пришёлся по старому, неиспользуемому мосту через залив Сиваш", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил удары ВСУ по мостам, которые расположены на границе региона с Крымским полуостровом. Он добавил, что украинские боевики, по предварительным данным, применили во время атаки британские ракеты Storm Shadow.