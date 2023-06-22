Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал утреннюю атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которой пострадали мосты.
По его словам, первый удар был нанесён по Чонгарскому мосту.
"Второй пришёлся по старому, неиспользуемому мосту через залив Сиваш", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил удары ВСУ по мостам, которые расположены на границе региона с Крымским полуостровом. Он добавил, что украинские боевики, по предварительным данным, применили во время атаки британские ракеты Storm Shadow.
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