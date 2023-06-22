Принципы, предусмотренные концепцией о запрещении токсинного и биологического оружия, в последнее время нарушаются систематически, следует из заявления главы российского государства Владимира Путина.
По словам президента РФ, инициативам о нераспространении таких видов вооружения всё чаще противостоят сейчас страны, стремящиеся к использованию текущих международных проблем с целью обеспечить собственную биологическую безопасность за счёт других.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.