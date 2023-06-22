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Путин сообщил о систематических нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия

Силовые структуры

Принципы, предусмотренные концепцией о запрещении токсинного и биологического оружия, в последнее время нарушаются систематически, следует из заявления главы российского государства Владимира Путина.

По словам президента РФ, инициативам о нераспространении таких видов вооружения всё чаще противостоят сейчас страны, стремящиеся к использованию текущих международных проблем с целью обеспечить собственную биологическую безопасность за счёт других.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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