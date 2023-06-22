Путин сообщил о систематических нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия

Принципы, предусмотренные концепцией о запрещении токсинного и биологического оружия, в последнее время нарушаются систематически, следует из заявления главы российского государства Владимира Путина.

По словам президента РФ, инициативам о нераспространении таких видов вооружения всё чаще противостоят сейчас страны, стремящиеся к использованию текущих международных проблем с целью обеспечить собственную биологическую безопасность за счёт других.