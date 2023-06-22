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Шойгу: ВСУ снизили темп наступления

Силовые структуры

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские боевики на протяжении 16 дней пытались вести контрнаступление, но сейчас снизили его темп. Об этом он сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что украинская армия понесла тяжелые потери и занимается перегруппировкой.

Отметим, что в среду, 21 июня, президент России Владимир Путин также отметил определённое затишье на фронте. Противник понёс значительны потери в живой силе, а также в бронированной технике.

Глава государства добавил, что продолжение попыток прорвать российский фронт может привести к утрате ВСУ боеспособности.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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