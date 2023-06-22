Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские боевики на протяжении 16 дней пытались вести контрнаступление, но сейчас снизили его темп. Об этом он сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Глава российского оборонного ведомства отметил, что украинская армия понесла тяжелые потери и занимается перегруппировкой.
Отметим, что в среду, 21 июня, президент России Владимир Путин также отметил определённое затишье на фронте. Противник понёс значительны потери в живой силе, а также в бронированной технике.
Глава государства добавил, что продолжение попыток прорвать российский фронт может привести к утрате ВСУ боеспособности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.