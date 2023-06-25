Бойцы ВС РФ нанесли массированные удары по позициям боевиков ВСУ в ЛНР с помощью систем "Солнцепёк".
По информации Минобороны, на Краснолиманском направлении армия РФ ликвидировала: три опорных пункта, две БМП, три пикапа и бронированный автомобиль укронацистов.
Несколько атак со стороны киевского режима были успешно отражены также на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.