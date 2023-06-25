Три опорных пункта боевиков ВСУ уничтожили российские бомбардировщики Су-34

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы ВС РФ нанесли массированные удары по позициям боевиков ВСУ в ЛНР с помощью систем "Солнцепёк".

По информации Минобороны, на Краснолиманском направлении армия РФ ликвидировала: три опорных пункта, две БМП, три пикапа и бронированный автомобиль укронацистов.

Несколько атак со стороны киевского режима были успешно отражены также на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в ведомстве.