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Бои у Антоновского моста: ВДВ России выбивают рейдовую группу ВСУ с берега Днепра

Силовые структуры

У Антоновского моста бои шли всю ночь 26 июня. Днем они продолжаются — российские ВДВ выбивают рейдовую группу националистов с берега Днепра.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После подрыва плотины и затопления территории, ВС РФ и ВСУ покинули позиции, однако, когда вода стала сходить — бандеровцы залезли на "российский" берег и заняли небольшой участок у Антоновского моста. Там были высажены лодками до полусотни боевиков, их прикрывают значительные силы миномётов и артиллеристов с того берега.

Штурмовики ВДВ при поддержке российской артиллерии ведут операцию по вытеснению неприятеля, чтобы националисты не создали там плацдарм. Армия РФ атакует врага с применением лёгкой бронетехники, у ВСУ в распоряжении гранатомёты и ПТУР, подытожили военкоры.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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