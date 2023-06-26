Бои у Антоновского моста: ВДВ России выбивают рейдовую группу ВСУ с берега Днепра

У Антоновского моста бои шли всю ночь 26 июня. Днем они продолжаются — российские ВДВ выбивают рейдовую группу националистов с берега Днепра.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После подрыва плотины и затопления территории, ВС РФ и ВСУ покинули позиции, однако, когда вода стала сходить — бандеровцы залезли на "российский" берег и заняли небольшой участок у Антоновского моста. Там были высажены лодками до полусотни боевиков, их прикрывают значительные силы миномётов и артиллеристов с того берега.

Штурмовики ВДВ при поддержке российской артиллерии ведут операцию по вытеснению неприятеля, чтобы националисты не создали там плацдарм. Армия РФ атакует врага с применением лёгкой бронетехники, у ВСУ в распоряжении гранатомёты и ПТУР, подытожили военкоры.

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