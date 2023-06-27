Песков сообщил о выполнении обещаний, данных для избежания худшего сценария с "вооружённым мятежом"

Договорённости, достигнутые во избежание худшего сценария "вооружённого мятежа", успешно реализовываются, следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что речь идёт о весьма экстраординарном и довольно печальном событии. Ряд лиц проделал огромную работу, подчеркнул он.

"Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, — отметил Песков. — Были определённые обещания президента, определённые гарантии президента".