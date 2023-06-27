Договорённости, достигнутые во избежание худшего сценария "вооружённого мятежа", успешно реализовываются, следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что речь идёт о весьма экстраординарном и довольно печальном событии. Ряд лиц проделал огромную работу, подчеркнул он.
"Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, — отметил Песков. — Были определённые обещания президента, определённые гарантии президента".
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