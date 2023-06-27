Официальные представители Минобороны РФ заявили, что ЧВК "Вагнер" направит тяжёлую военную технику Вооружённым силам Российской Федерации.
"Идёт подготовка", — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее российский депутат Дмитрий Гусев призвал Росавиацию опубликовать перечень бизнесменов и чиновников, которые хотели уехать из РФ во время "вооружённого мятежа", который случился 24 июня.
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