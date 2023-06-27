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ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны РФ военную технику

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что ЧВК "Вагнер" направит тяжёлую военную технику Вооружённым силам Российской Федерации.

ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны РФ военную технику
Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

"Идёт подготовка", — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее российский депутат Дмитрий Гусев призвал Росавиацию опубликовать перечень бизнесменов и чиновников, которые хотели уехать из РФ во время "вооружённого мятежа", который случился 24 июня.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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