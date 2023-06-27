ЧВК "Вагнер" готовится передать Минобороны РФ военную технику

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что ЧВК "Вагнер" направит тяжёлую военную технику Вооружённым силам Российской Федерации.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

"Идёт подготовка", — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее российский депутат Дмитрий Гусев призвал Росавиацию опубликовать перечень бизнесменов и чиновников, которые хотели уехать из РФ во время "вооружённого мятежа", который случился 24 июня.