Ермак: Украина готова к переговорам на основании предложенной Зеленским формулы мира

0:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим готов к проведению мирных переговоров исключительно на основании той "формулы мира", которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.