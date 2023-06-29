В небо поднята стратегическая авиация Воздушно-космических войск России.
Несколько бомбардировщиков Ту-22М3 вышли на рубежи пуска крылатых ракет по инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Украина.ру".
Уже сообщается, что ракеты летят в Днепропетровскую и Запорожскую области.
Однако позже украинский Telegram-канал "Легитимный" сообщил, будто его источник рассказал, что воздушную тревогу на Украине объявили для прибывших в Киев гостей — Греты Тунберг и Майка Пенса.
"Это любимая фишка Банковой", — пишет "Украина.ру".
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