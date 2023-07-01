Депутат Госдумы Белик назвал ложной картиной для западных кураторов угрозу Украины разместить ракеты возле Крыма

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик выступил с заявлением, в котором прокомментировал угрозу киевского режима разместить ракеты на границе с Крымским полуостровом.

Российский парламентарий выразил мнение о том, что речь идёт о "ложной картине" для кураторов с Запада.

Напомним, корреспонденты The Washington Post ранее проинформировали о тайной встрече главы ЦРУ США Уильяма Бернса и Владимира Зеленского. Стороны рассматривали возможность возврата утраченных территорий. Речь шла, в частности, о размещении ракетных систем и артиллерии на границе с Республикой Крым.