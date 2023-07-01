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Депутат Госдумы Белик назвал ложной картиной для западных кураторов угрозу Украины разместить ракеты возле Крыма

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Силовые структуры

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик выступил с заявлением, в котором прокомментировал угрозу киевского режима разместить ракеты на границе с Крымским полуостровом.

Российский парламентарий выразил мнение о том, что речь идёт о "ложной картине" для кураторов с Запада.

Напомним, корреспонденты The Washington Post ранее проинформировали о тайной встрече главы ЦРУ США Уильяма Бернса и Владимира Зеленского. Стороны рассматривали возможность возврата утраченных территорий. Речь шла, в частности, о размещении ракетных систем и артиллерии на границе с Республикой Крым.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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