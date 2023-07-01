Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик выступил с заявлением, в котором прокомментировал угрозу киевского режима разместить ракеты на границе с Крымским полуостровом.
Российский парламентарий выразил мнение о том, что речь идёт о "ложной картине" для кураторов с Запада.
Напомним, корреспонденты The Washington Post ранее проинформировали о тайной встрече главы ЦРУ США Уильяма Бернса и Владимира Зеленского. Стороны рассматривали возможность возврата утраченных территорий. Речь шла, в частности, о размещении ракетных систем и артиллерии на границе с Республикой Крым.
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