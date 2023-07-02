Группа военачальников французской армии поставила ультиматум Макрону

Продолжаются беспорядки во Франции. Уже пострадало 45 сотрудников силовых ведомств, заявил МВД страны.

А тем временем, группа высокопоставленных военачальников армии и старшие офицеры в отставке поставили ультиматум президенту страны Эммануэлю Макрону.

Они требуют восстановить порядок во Франции в течение 48 часов. В противном случае, армия страны возьмёт ситуацию под свой контроль и задействует военных, пишет Telegram-канал "Кухня Роджерса".

Этой ночью задержаны 486 демонстрантов. В Ницце протестующие разграбили магазин, а в Марселе они попытались сформировать группы мародёров, но правоохранители разгоняли "борцов за свободы".

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