В своём Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что укреплённые позиции Вооружённых Сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Наумовка были уничтожены боевым отрядом под командованием Рустама Агуева совместно с военнослужащими батальона "Запад-АХМАТ".
Кадыров отметил, что эффективное сотрудничество между миномётным расчётом и опытным штурмовым отрядом привело к положительному результату.
По словам Кадырова, украинские военные планировали удержать этот участок и затем продвигаться дальше. Однако их планы были нарушены после нескольких успешных атак. Силы ВСУ подверглись значительным потерям и вынуждены были покинуть свои позиции, побросав гранатометы и другое вооружение.
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