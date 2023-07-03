Кадыров рассказал об уничтожении чеченскими минометчиками позиций боевиков ВСУ в Наумовке

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В своём Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что укреплённые позиции Вооружённых Сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Наумовка были уничтожены боевым отрядом под командованием Рустама Агуева совместно с военнослужащими батальона "Запад-АХМАТ".

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Кадыров отметил, что эффективное сотрудничество между миномётным расчётом и опытным штурмовым отрядом привело к положительному результату.

По словам Кадырова, украинские военные планировали удержать этот участок и затем продвигаться дальше. Однако их планы были нарушены после нескольких успешных атак. Силы ВСУ подверглись значительным потерям и вынуждены были покинуть свои позиции, побросав гранатометы и другое вооружение.