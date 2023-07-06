Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ во Львове. Местные жители заявляют, что за всё время спецоперации такого мощного удара по столице Западной Украины не было. По мнению капитана 1-го ранга Владимира Гундарова, российские войска применили в этот раз какие-то особые ракеты, пишет "МК".

Фото: RusVesna

Эксперт отметил, что мощность взрывов была просто поразительной, а разрушения отмечены на большой территории Академии сухопутных войск Украины. Причём поражены не только учебные корпуса, но и автопарки с военной техникой, склады с горючим, общежития и казармы.

Если действительно использовались "Калибры" морского базирования, как заявляют представители ВВС Украины, то это были, скорее всего, ракеты усовершенствованные. Это могли быть "Калибры", снаряжённые необычно мощными зарядами. Причём ударили не одна и не две ракеты, так как пострадало, по заявлениям львовских властей, тридцать зданий, объяснил собеседник издания.

Но это также могут быть и новые ракеты, с увеличенной мощностью и новой электроникой, которая умеет обходить районы ПВО, добавил Гундаров.

Это очень похоже на гиперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард", у которого боевая часть эквивалентна мощности 18 тонн тротила. Одной такой ракеты хватит, чтобы разнести этот львовский квартал по кирпичику, заключил эксперт.

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