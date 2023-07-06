Источник в МО заявил, что целью удара по академии во Львове были западная техника, боевики ВСУ и наёмники

Мощнейший удар нанесли ВКС РФ по военным объектам во Львове. В результате были уничтожены украинские военнослужащие, иностранные наёмники и военная техника Запада. В казармах находились порядка 800 боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Целью удара стали западная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск.

Фото: Википедия

"Удар высокоточным оружием был нанесён по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности, в том числе британские танки Challenger", — приводит информацию агентство.

Ранее сообщалось, что удар был нанесён "особыми ракетами". На это указывают взрывы, которые характеризуют как поразительные.